ASSE ‍: Larqué et Piazza fouillés à Geoffroy-Guichard, il est écoeuré

Par Claude Dautel

Légende vivante de l'AS Saint-Etienne, Jean-Michel Larqué a été choqué de l'accueil qui lui a été réservé par les dirigeants des Verts lors de sa venue à Geoffroy-Guichard dimanche dernier. Et Capitaine Larqué n'était pas le seul.

L'ASSE jouera dimanche soir un derby très important dans sa course au maintien, tandis que son éternel rival, l'OL, voudra se remettre en route dans sa course au podium de Ligue 1. Ce match fera le plein du Chaudron, et cela rassure Jean-Michel Larqué. Présent dimanche lors du nul arraché par les Verts face à Brest, le capitaine emblématique de la finale de la Coupe d'Europe des Clubs Champions 1976 a adoré voir en tendre l'ambiance incroyable de Geoffroy-Guichard. Mais, il a nettement moins apprécié la manière dont il a été accueilli par son club de toujours, et encore moins de la manière dont Oswaldo Piazza, autre légende stéphanoise, a, lui aussi, été reçu dans le Chaudron par la nouvelle direction de l'AS Saint-Etienne. Et Larqué a craqué en direct.

Larqué fouillé pour entrer dans le Chaudron

Juste le Peuple Vert ! 🤗💚 pic.twitter.com/wpU1tynVg5 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) April 19, 2025

Même s'il est ambassadeur de l'ASSE, Jean-Michel Larqué a fait savoir, sur RMC, sa colère. « Quand on est entré dans le stade, j’avais devant moi Oswaldo Piazza, il a 78 ans et est légèrement vouté, une grande légende du club et on l’a fouillé avant qu’il entre dans le stade. Et on m’a fouillé avant que j’entre dans le stade. Je n’ai pas vu un seul dirigeant, on a été mis au troisième étage, à hauteur de la surface de réparation. On était avec le président du Stade Brestois qui n’a pas vu un seul dirigeant de l’ASSE. Ils sont en train de nous tuer ce club. Le gars qui m’a fouillé, je ne lui veux pas, il ne m’a même pas reconnu. Mais ce que devient ce club c'est une catastrophe. Quand je vois ce public et ce stade, je n’en peux plus, c’est une honte absolue », a lancé un Jean-Michel Larqué aussi furieux que dépité que les nouveaux responsable de Saint-Etienne tourne totalement le dos au passé.