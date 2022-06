ASSE : La vente à David Blitzer menacée !

Dans : ASSE.

Par Corentin Facy

La situation se tend autour de la vente de l’ASSE à David Blitzer au point que l’opération serait sur le point de capoter.

Relégué en Ligue 2 après sa défaite contre l’AJ Auxerre lors des barrages, Saint-Etienne traverse une crise profonde qui nécessite de gros changements afin d’en sortir. Une vente du club est espérée par les supporters depuis longtemps et ceux-ci pensaient tenir le bon bout avec l’annonce des négociations avec le milliardaire américain David Blitzer. La tendance des dernières heures n’est cependant pas à l’optimisme. Selon les journalistes Manu Lonjon et Romain Molina, visiblement très bien renseignés sur le dossier, l’optimisme n’est plus de mise. Au contraire, l’attitude de Roland Romeyer et Bernard Caïazzo ne donnerait plus envie à David Blitzer et à ses collaborateurs d’investir à Saint-Etienne. Des nouvelles qui inquiéteront forcément les supporters stéphanois au vu de la situation sportive et financière de leur club.

La vente de l'ASSE à Blitzer menacée ?

« C’est tendu à Sainté. Entre les mauvaises surprises comptables, les sanctions éventuelles et clairement le fait que Romeyer ne se comporte absolument pas comme qu’un qui est vendeur. Ça pue du c… » a posté Manu Lonjon sur son compte Twitter. Un message inquiétant pour les supporters de l’ASSE, mais ce n’était rien à côté des détails apportés par son confrère Romain Molina. « Comme à chaque fois, les inénarrables propriétaires de Saint-Étienne rendent zinzin les gens/groupes intéressés pour un rachat. Des années qu’ils cherchent à vendre, des années qu’ils font les mêmes choses (manque de transparence surtout). Wait and see pour le cas Blitzer... Pour le coup, s’il n’y a pas rachat cet été, tu as un énorme risque financier l’an prochain sans montée en L1. Ou va falloir vraiment mettre la main au pot. Ils sont persuadés de remonter tout de suite... Comme ils étaient persuadés de ne pas descendre d’ailleurs, donc attention » a posté Romain Molina, très inquiet pour l’avenir de Saint-Etienne à court terme, notamment dans le cas où la vente du club à Blitzer viendrait à échouer. De quoi semer une inquiétude rarement vue chez les supporters de l’ASSE.