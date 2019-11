ASSE : La leçon de mercato de Maître Claude Puel

Dans : ASSE.

L'AS Saint-Etienne recevra dimanche Monaco pour un match qui opposera deux formations qui après un départ difficile ont bien rectifié le tir. Une situation que Claude Puel explique facilement.

La grande affiche du dimanche soir de Canal+ opposera le 11e au 12 de Ligue 1, pas de quoi saliver, sauf que les deux formations en question sont l’AS Monaco et l’ASSE, deux équipes qui comptent dans le foot français. Et il y a encore quelques semaines, l’ASM et les Verts étaient dans la zone rouge, ce qui en dit long sur une saison 2019-2020 de L1 totalement surprenante dans son scénario. On l’a encore vu vendredi soir à Dijon.

Mais pour Claude Puel, il n’y a pas vraiment de surprise à tout cela, le marché estival des transferts ayant un impact direct sur toutes les équipes, y compris l’AS Saint-Etienne. « Une majorité d’équipes ont vendu leurs meilleurs joueurs. Certaines ont recruté au dernier moment. Les effectifs sont chamboulés. On construit pour une saison puis tout tombe par terre. Il n’y a pas de stabilité, de cohérence et de régularité car il faut recommencer le travail de base. Beaucoup de clubs clôturent leur budget en vendant leur meilleur joueur. Quand on fait ça, on ne peut pas laisser penser qu’on s’améliore et qu’on va être compétitif dans les joutes européennes par exemple », a fait remarquer l’entraîneur de l’AS Saint-Etienne, qui espère que les Verts n'auront pas besoin de vendre un ou deux joueurs lors du mercato d'hiver.