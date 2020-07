ASSE : La DNCG et Aouchiche, chaude journée à Saint-Etienne !

Dans : ASSE.

L'AS Saint-Etienne retient son souffle ce lundi avec deux événements très attendus, dont la signature d'Adil Aouchiche.

Les supporters stéphanois vont vivre une journée chargée, puisque leur club préféré est dans l’attente de deux événements décisifs. Le premier est plutôt positif, puisque c’est ce lundi qu’Adil Aouchiche va signer son contrat avec l’AS Saint-Etienne, le jeune milieu offensif ayant quitté Paris dimanche pour rejoindre le Forez et s’engager, Aouchiche ayant déjà passé sa visite médicale. Selon Le Progrès, la première sortie médiatique de l’ancien joueur du Paris Saint-Germain devrait intervenir mardi, jour de la présentation officielle du nouveau maillot réalisé par le Coq Sportif pour l’ASSE. De quoi réjouir Claude Puel, qui avait fait d’Adil Aouchiche sa priorité absolue lors de ce mercato estival, quoi qu’il en coûte financièrement.

Et justement, c’est le budget de l’AS Saint-Etienne qui va être étudié à la loupe ce lundi. Le 9 juillet dernier, la Direction Nationale du Contrôle de Gestion avait recalé les Verts en réclamant des « éléments complémentaires » avant de se prononcer définitivement. Les dirigeants stéphanois vont donc devoir fournir des preuves que les comptes sont bons à la DNCG, ce qu’ils affirment pouvoir faire aisément. Et dans les prochaines heures le gendarme financier du football rendra son jugement et donnera un feu vert à l’ASSE. Du côté de Roland Romeyer et Bernard Caïazzo, on est très confiant avant ce passage et on ne craint pas une sanction.