ASSE : L'OM et l'OL sont trop forts, il brise le rêve des Verts

Cinquième de Ligue 1 après sa défaite contre Marseille dimanche soir (2-0), Saint-Etienne va devoir cravacher pour se mêler à la lutte pour le podium. Ne serait-ce que pour récupérer la quatrième place, la mission s’annonce délicate pour Jean-Louis Gasset au vu de la belle forme actuelle de l’OM. Mais pour Paulo César, les Verts sont tout simplement à leur place, ni plus ni moins. Interrogé par Onze-Mondial, l’ancien joueur de Paris et de Toulouse a confié qu’il ne voyait plus l’ASSE grimper au-delà de cette 5e place d’ici la fin du championnat.

« Il ne faut pas non plus trop s’inquiéter, ils sont encore cinquièmes. Leur parcours est très bon par rapport à la saison dernière, il ne faut pas l’oublier. Les Verts ont un très bon coach. De plus, ils ont joué contre des grosses équipes ces dernières semaines (OL, PSG, OM). Personnellement, je ne me fais pas d’inquiétude pour eux. La 5e place leur correspond bien par rapport à la qualité des leurs joueurs et les autres équipes qui la devancent. Il faut se rappeler que l’année dernière, ils ont été tout en bas du tableau pendant une bonne partie de la saison » a rappelé Paulo César, pour qui Saint-Etienne est tout simplement à une place logique au vu de son effectif et de la concurrence.