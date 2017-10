ASSE : L’OL fait toujours autant recette à Saint-Etienne

Dans : ASSE, Ligue 1, OL.

Succès garanti pour le prochain derby à Geoffroy-Guichard, où l’OL retrouvera un Chaudron comme souvent plein à ras-bord. Ce lundi, la première journée de la mise en vente des places pour le choc du 5 novembre prochain avait lieu, et le succès populaire était au rendez-vous. Comme le raconte Le Progrès, la file d’attente comprenait déjà une cinquantaine de personnes à l’ouverture des guichets dès le matin, et ce sont 2.000 places qui se sont écoulées dans la journée au stade, et 4.000 en ligne.

Le club a ainsi fait savoir que 28.000 places avaient été réservées, et que les deux Kops étaient d’ores et déjà plein. Les dernières places ne devraient pas tarder à trouver preneurs, à moins d’un mois de la rencontre. Et même si l’OL comme l’ASSE ne sont pas dans leur meilleure forme cet automne, ce match de gala connaît toujours autant de succès dans le Forez, surtout que ces dernières années, les supporters stéphanois ont pris l’habitude de voir leur équipe s’imposer à domicile face au rival et voisin lyonnais.