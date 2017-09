ASSE : L'arbitre mis sous influence par les supporters ?

Dans : ASSE, Ligue 1, Rennes.

Arbitre du match ASSE-Rennes, Jérôme Miguelgorry n'est pas apparu au sommet de sa forme sur la pelouse de Geoffroy-Guichard dimanche. Et l'on pense bien notamment à l'incroyable geste de Kévin Théophile-Catherine sur Ismaila Sarr, lequel n'a valu qu'un jaune au défenseur stéphanois, ce qui forcément a choqué pas mal de monde. Du côté de Christian Gourcuff, on estime que l'officiel a visiblement été pris par l'ambiance du Chaudron et n'a probablement pas été en mesure d'avoir toute la sérénité qu'il fallait.

« Ismaïla Sarr ne souffre pas de fracture mais on aurait préféré l’avoir tout le match et le carton rouge à la dernière minute ne nous sert à rien. Sarr a pris beaucoup de coups. Il y a un arbitre qui est là pour arbitrer, on ne va pas en parler (...) Il n’y a pas d’extérieur ou de domicile. Il y a l’influence du public pour les arbitres mais pour nous le terrain est le même », a fait remarquer l'entraîneur du Stade Rennais, visiblement dépité par ce qu'il a vu à Geoffroy-Guichard.