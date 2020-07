ASSE : Jouer sans supporter, Romeyer titille le PSG

Dans : ASSE.

La finale de la Coupe de France entre le PSG et l'ASSE se jouera sans les supporters, lesquels ont refusé de composer avec les 900 tickets proposés par chaque club.

Les supporters de l’ASSE l’ont rapidement fait savoir il y a quelques semaines, ils n'assisteront pas à la finale de Coupe de France face au PSG, estimant qu’il était impossible de choisir qui seraient les 900 heureux élus à pouvoir acheter un ticket. Dans la foulée de cette annonce, Roland Romeyer avait annoncé qu’il refusait d’aller vendredi soir au Stade de France afin d’avoir une position commune avec le Peuple Vert. Mais finalement le président de l’AS Saint-Etienne a changé d’avis et ira au Stade de France. Cependant, histoire de pimenter le débat, Roland Romeyer a fait remarquer que les Verts seraient plus pénalisés que le Paris Saint-Germain par cette absence des supporters.

Et le dirigeant stéphanois de se faire malicieux. « J'avais dit que si la finale de la Coupe de France se disputait à huis clos, je serais solidaire de nos supporters en n'y allant pas. Mais là, ce ne sera pas un vrai huis clos mais un tout petit. Donc, j'irai, avec un coeur triste. Ce ne sera pas une finale comme les autres. Le Stade de France sonnera creux. Mais je respecte la décision de nos groupes de supporters de boycotter cette rencontre car je comprends qu'il est impossible de choisir 900 d'entre eux parmi des milliers pour occuper le secteur qui nous est réservé. Quand on connaît le poids de notre public, la situation nous handicape plus que Paris », confie, dans L’Equipe, Roland Romeyer. Les supporters du PSG apprécieront cette petite vanne venue du Forez.