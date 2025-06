ASSE ‍: Il jure de ramener les Verts en Ligue 1

Dans : ASSE.

Par Nathan Hanini

Après une saison difficile en Ligue 1 ponctuée par une descente en deuxième division, l’AS Saint-Etienne travaille sur le mercato pour remonter rapidement. Arrivé l’été dernier, Ben Old compte bien rester pour aider le club.

Pour la première fois de son histoire, l’AS Saint-Etienne a fait l’ascenseur et se retrouvera en Ligue 2 la saison prochaine. Le club du Forez a vécu une première saison sous pavillon Kilmer compliquée notamment sur le plan défensif (77 buts encaissés). À l’opposé du terrain, les Verts ont pu constater l’explosion de Lucas Stassin (12 buts inscrits). La recrue la plus chère de l’histoire de Saint-Etienne était la tête de gondole d’un mercato ambitieux. Débarqué dans la même période, Ben Old n’a pas connu la saison rêvée. L’international néo-zélandais (12 sélections) a longtemps été blessé au genou. Cependant, l’ailier de 22 ans se prépare pour la saison prochaine et veut faire passer un message fort sur son avenir.

Ben Old veut rester et gagner à Saint-Etienne

💰 Contrairement aux rumeurs de l’été dernier, Ben Old n’aurait pas coûté entre 700 000 € et 1 M€ mais plutôt 2,5 M€.



(@MohamedTERParis) pic.twitter.com/F2HXGEd2C2 — La Mise Au Vert (@LaMiseAuVert_) June 12, 2025

Avec 13 apparitions en Ligue 1 cette saison, Ben Old a été éloigné du rectangle vert pendant quelques mois, le joueur a posté un message sur Instagram en fin de saison afin de donner rendez-vous aux supporters la saison prochaine : Ce fut l'année la plus difficile de ma vie, pleine de défis sûr et en dehors du terrain, mais je suis toujours debout et plus motivé que jamais. J'apprendrai de cette expérience. Je grandirai grâce à elle. Et je serai de retour, prêt à tout donner pour aider ce club à retrouver sa place, explique-t-il. Eirik Horneland apprécie le joueur qui a pu profiter de la trêve internationale pour gratter du temps de jeu avec sa sélection. Une certitude donc sur le front de l’attaque stéphanois en Ligue 2.