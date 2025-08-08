ASSE ‍: Horneland l'annonce, son équipe n'est pas prête

Dans : ASSE.

Par Nathan Hanini

L’AS Saint-Etienne entame sa saison de Ligue 2 ce samedi sur la pelouse de Laval. Le technicien Eirik Horneland le sait son groupe sera attendu à chaque match. Mais le Norvégien a prévenu en conférence de presse. Il faudra patienter pour voir l’ASSE à 100%.

Geoffroy Guichard va devoir patienter avant de pouvoir s’embraser. Le poumon du Forez va attendre le 16 août prochain et la réception de Rodez pour pouvoir découvrir le nouvel effectif de l’ASSE à domicile. Avant ça, les Verts se déplaceront ce samedi du côté de Laval. Un premier rendez-vous à ne pas manquer pour Eirik Horneland et ses hommes. Le technicien norvégien connait la pression qui repose sur les épaules de son groupe. En conférence de presse l’ancien entraineur du SK Brann s’est confié sur la préparation de cet été. L’effectif n’est pas encore prêt.

Saint-Etienne n’est pas encore prêt

🎙️ Eirik Horneland : "Aller à Laval est un match difficile. On va se confronter à une équipe expérimentée, avec des joueurs qui se connaissent bien et certains profils impactants. Il faudra être à la hauteur de cette rencontre. (...) On doit prendre conscience qu'on est un gros… pic.twitter.com/EdOUrHxvKw — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) August 7, 2025

Avec des arrivées tardives et un effectif remodelé, l’ASSE ne sera peut-être pas opérationnel à 100% dès le coup d’envoi de cet exercice 2025/2026. Le club du Forez a connu beaucoup de chamboulements cet été. « Sur cette intersaison, il y a eu plusieurs transferts au sein de l'équipe. On est donc en train de construire cette équipe pas à pas. Il va falloir qu'on apprenne à jouer ensemble parce que tous les matchs de la pré-saison n'ont pas été joués tout le temps avec le même effectif. Il va falloir faire le meilleur début possible tout en sachant que l'équipe atteindra son rendement maximum, certainement à compter de septembre octobre. D’ici là, on espère prendre le plus de points possible, » a déclaré Eirik Horneland en conférence de presse. À l’aube de cette saison de l’antichambre du football français, Saint-Etienne fait office d’épouvantail dans la quête du trophée de champion.