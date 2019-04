ASSE : Hatem Ben Arfa gentiment poussé vers Sainté au mercato !

Dans : ASSE, Rennes, Ligue 1, Mercato.

Placardisé au Paris Saint-Germain durant plus d’un an, Hatem Ben Arfa a vite retrouvé des couleurs en s’imposant comme un élément fort du Stade Rennais. Auteur d’une bonne saison, l’international tricolore risque d’être courtisé au mercato, d’autant que son contrat avec le club breton expire en juin prochain. Parmi les clubs intéressés, le nom de Saint-Etienne est souvent cité. Et cela plaît à Mathieu Debuchy, qui a évolué avec Hatem Ben Arfa en Equipe de France, mais également à Newcastle.

Lors d’un entretien accordé à RMC Sport, le défenseur stéphanois, auteur d’un doublé contre Bordeaux ce week-end, a d’ailleurs invité « HBA » à le rejoindre dans le Forez cet été. « C'est un joueur de talent qui fait la différence dans les matches, il est le bienvenu à Saint-Etienne. J'ai joué avec lui à Newcastle, et il peut à tout moment te faire gagner un match. Il fait partie des joueurs qui peuvent éliminer 2-3 joueurs d'un coup donc oui on aimerait tous bien jouer avec des joueurs qui te font gagner des points » a confié l’ancien défenseur d’Arsenal, qui salive sans doute en imagineant un trio offensif composé de Rémy Cabella, Wahbi Khazri et Hatem Ben Arfa. Reste à voir si financièrement, l’ASSE pourrait séduire l’ancien Parisien.