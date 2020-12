ASSE : Hamouma et les Verts, le divorce n'est pas loin

Dans : ASSE.

Romain Hamouma sera en fin de contrat en juin 2021, et pour l'instant l'ancien malherbiste n'a pas eu d'offre sérieuse pour prolonger avec l'AS Saint-Etienne.

Entre l’ASSE et les joueurs de plus de 30 ans, ce n’est plus le grand amour. Et même si Romain Hamouma n’est pas dans la catégorie des renforts venus à la demande de Jean-Louis Gasset, l’ailier droit des Verts paie ses 33 ans. Arrivé à Geoffroy-Guichard en 2012 en provenance de Caen pour 4ME, Romain Hamouma entame les derniers mois de son contrat à Saint-Etienne et pour l’instant rien ne semble indiquer que le meilleur buteur des Verts cette saison sera prolongé. Et comme d’autres, l’expérimenté footballeur pourra s’engager où il le souhaite et librement dès le mois de janvier. Selon ButFootballClub, Romain Hamouma, qui a pourtant eu le privilège d’être le capitaine de l’AS Saint-Etienne lorsque Mathieu Debuchy a été absent, n’a pas accepté l’offre transmise par Roland Romeyer et Bernard Caïazzo en octobre, laquelle ne portait que sur un an avec des clauses très strictes.

Depuis cet échec, les deux camps n’ont pas du tout avancé et le média spécialisé indique que Romain Hamouma s’est fait à l’idée que les Verts ne veulent plus de lui. De quoi forcément permettre à l’expérimenté attaquant de se mettre en attente d’offres extérieures, et cela tombe bien, plusieurs formations de Ligue 1 seraient déjà à l’affût dans ce dossier. S'il ne quittera probablement pas l'AS Saint-Etienne au mercato d'hiver, Romain Hamouma pourra choisir son prochain club sans se prendre la tête. A moins que d'ici là les deux parties reprennent le chemin des négociations, mais cela ne semble pas être la tendance actuelle du côté de l'Etrat.