ASSE : Gros salaire, gros contrat, M'Vila prolonge à l'ASSE !

L'AS Saint-Etienne a officialisé ce lundi soir la prolongation de contrat de Yann M'Vila, lequel avait encore un an de contrat. « Après avoir obtenu les signatures de Mathieu Debuchy et Kévin Monnet-Paquet, qui se sont engagés pour trois ans de plus, puis conclu l’arrivée de l’international tunisien Wahbi Khazri pour quatre saisons, l’AS Saint-Etienne a officiellement trouvé un accord, ce lundi, avec Yann M’Vila afin de prolonger le contrat du joueur jusqu’en 2022 », se réjouit l'ASSE dans son communiqué.

De son côté, L'Equipe précise qu'en échange de ce contrat de trois ans, le défenseur de touchera désormais un peu plus de 300.000 euros brut par mois, ce qui évidemment fait exploser la notion de salary-cap qui était depuis longtemps le credo des dirigeants de l'AS Saint-Etienne. Mais pour l'ASSE il est évident qu'il fallait impérativement envoyer des bons signaux à Jean-Louis Gasset, la prolongation de M'Vila en est un.