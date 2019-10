ASSE : Geoffroy-Guichard sans ses kops, Puel tousse

Dans : ASSE, Ligue 1.

L’AS Saint-Etienne et ses supporters ont été sanctionnés suite au derby remporté par les Verts contre Lyon, l’usage en grands nombres de fumigènes et quelques banderoles jugées injurieuses ayant poussé la commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel à punir l’ASSE. Et ce samedi, Claude Puel a reconnu que jouer à Geoffroy-Guichard sans la totalité du Peuple Vert était clairement négatif pour son équipe et lui, alors que Saint-Etienne recevra Amiens dimanche dans un Chaudron amputé des d’une partie de son public.

« On n’aura pas nos deux kops lors des deux prochains matches. C'est un vrai handicap. On sait le soutien énorme qu’ils peuvent nous apporter afin d'avoir une vraie notion de stade imprenable, de Chaudron », a confié Claude Puel, qui n’a pas eu besoin de rejoindre l’AS Saint-Etienne pour connaître le poids des supporters stéphanois lors des matches à Geoffroy-Guichard. Malgré cela, l'ASSE va devoir prendre les trois points face à l'ASC et continuer ainsi sa grosse remontée au classement, les Verts ayant gagné leurs trois derniers matchs de Ligue 1.