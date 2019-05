ASSE : Gasset sur le départ, M'Vila menace d'en faire autant

Dans : ASSE, Ligue 1.

Les supporters de l'AS Saint-Etienne ont dignement fêté la victoire des Verts face à Nice, un succès qui qualifie l'ASSE pour la prochaine Europa League. Mais au lendemain de ce résultat probant, les nouvelles sont moins bonnes pour les fans stéphanois, puisque plusieurs sources affirment que Jean-Louis Gasset a décidé de quitter son poste d'entraîneur après le dernier match de la saison, vendredi prochain à Angers. Une mauvaise nouvelle pour l'AS Saint-Etienne, Jean-Louis Gasset ayant clairement ramené les Verts vers les sommets et vers l'Europe.

Et cette décision de l'entraîneur de l'ASSE aura probablement un premier effet concret. Car Yann M'Vila l'annonce dans Le Progrès, si les dirigeants de l'AS Saint-Etienne ne parviennent pas à conserver Jean-Louis Gasset, alors il partira probablement lui aussi au mercato. « L’avenir de Jean-Louis Gasset ? Il ne nous en a pas parlé. On ne sait pas. Ce sera entre lui et la direction. On est dans l’attente. Il faut déjà lui dire merci pour tout. À la fin, les supporters ont scandé son nom. Il le mérite, c’est un très grand coach. On lui doit énormément de respect. Comme je l’ai déjà dit, si le coach est amené à partir, il y a de grandes chances que je parte aussi. On se comprend, il sait pourquoi je dis ça. Il m’a fait venir et m’a relancé. J’ai une affinité particulière avec lui. On verra après Angers ce qu’il va faire. Je pense que c’est la direction qui devra faire les efforts pour le convaincre de rester », a prévenu Yann M'Vila, qui a toutefois encore trois ans de contrat avec l'AS Saint-Etienne et dont la valeur est estimée à 10ME.