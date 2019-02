ASSE : Gasset rêve de manger du Parisien, mais pas à la sauce lyonnaise

Dans : ASSE, PSG, OL.

Après la victoire impressionnante face à Manchester United (0-2) mardi en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain doit redescendre du terre.

Les Parisiens ont rendez-vous dimanche soir à Geoffroy-Guichard, où l’AS Saint-Etienne attend un petit miracle lors de la 25e journée de Ligue 1. Après tout, les hommes de Thomas Tuchel ont peut-être la tête à Old Trafford ou à la deuxième manche au Parc. « Il leur reste un match retour et ils ont peut-être fêté ça », a envisagé Jean-Louis Gasset, qui n’aura aucun mal à booster son groupe.

« Au niveau de la motivation, ce genre de matchs sont les plus faciles à préparer. Pas besoin de parler pendant des heures aux joueurs et de faire de grands montages vidéo. Après, on peut espérer un petit relâchement ou un jour moins bien, a avoué l’entraîneur des Verts. Ça leur arrive parfois. Quand vous jouez Paris, comment voulez-vous faire autrement ? Normalement, tu ne marques pas de points sur ton tableau face à lui. Les battre, c'est un grand rêve. Et on peut rêver. »

Gasset ne copiera pas Genesio

Quoi qu’il arrive, les Stéphanois devront réaliser un grand match. Reste à savoir quelle option tactique sera privilégiée. Celle offensive qui a réussi au rival lyonnais (2-1) le 3 février dernier ? « Chacun a ses forces et ses faiblesses. Peut-être qu'on prendra une option différente en essayant de faire le même résultat », a répondu Gasset, sans doute plus prudent que son homologue Bruno Genesio contre le champion de France.