ASSE : Gasset relance un ancien pilier de l’OM pour 2 ME

Dans : ASSE, Mercato.

Confrontée à un énorme chantier pendant ce mercato estival, l’AS Saint-Etienne doit prévoir tous les scénarios possibles.

Dans l’entrejeu par exemple, Jean-Louis Gasset sait exactement ce qu’il veut. L’entraîneur des Verts aimerait conserver Yann M’Vila et Ole Selnaes devant sa défense. Mais le premier, qui a donné son accord pour rester, pourrait être convoité par des formations plus ambitieuses. Tandis que le Norvégien menace de partir s’il n’obtient pas une prolongation de contrat. Une situation inconfortable pour Gasset, peu convaincu par ses alternatives Vincent Pajot et Assane Diousse.

C’est pourquoi l’ASSE envisage de recruter un milieu de terrain. Et selon But, le club stéphanois aurait ciblé William Vainqueur (29 ans), déterminé à quitter Antalyaspor et disponible pour 2 M€. Son transfert pourrait donc être bouclé dans les prochains jours, ce que confirme la presse turque. Autant dire que les Verts réaliseraient un joli coup avec l’ancien Nantais, étincelant pendant sa saison en prêt à l’Olympique de Marseille en 2016-2017.