ASSE : Gasset impressionné par le retour du « grand Ben Arfa »

Dans : ASSE, Ligue 1, Rennes.

Jean-Louis Gasset, coach de l'ASSE, après le nul contre Rennes (1-1) : « J'aime bien gagner surtout à domicile, mais nous avons joué contre une équipe qui était techniquement plus forte que la nôtre. Le tournant du match est l'arrêt de Diallo juste avant la mi-temps et le ballon touche le poteau avant de rouler sur la ligne. Chacun a eu des situations. Nous avons manqué d'efficacité et je trouve le résultat nul logique. Il nous a manqué de la technique dans le milieu pour déstabiliser les Rennais. Ben Arfa ? Nous avons vu un grand Ben Arfa en première période. Il nous a parfois fait très mal. Il est en train de revenir à un très bon niveau. Avec Grenier et André, Rennes nous a dominé. Après la mi-temps, nous avons été un peu mieux et plus organisés. Nous avons eu la maîtrise sans mettre en danger l'adversaire. Je suis quand même satisfait de ce point ».