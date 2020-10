ASSE : Feu vert pour Panagiotis Retsos à Sainté

Dans : ASSE.

Même si l'ASSE a tenté de se faire prêter William Saliba, c'est bien Panagiotis Retsos, le défenseur central de Leverkusen qui va signer à Saint-Etienne.

L’AS Saint-Etienne était en quête d’un défenseur central afin de remplacer Wesley Fofana, parti à Leicester, et à priori les Verts tiennent l’heureux élu. En effet, L’Equipe annonce que Panagiotis Retsos, le joueur grec de Leverkusen va signer à l’ASSE d’ici ce lundi minuit. Présent à Sainte-Etienne depuis dimanche, Panagiotis Retsos a passé avec succès sa visite médicale et il va signer pour une saison sous forme de prêt gratuit avec une option d’achat de 6,5ME qui sera levée si le défenseur joue au moins 20 matchs sous le maillot de l’AS Saint-Etienne et si l'ASSE finit à un classement minimum fixé par les deux clubs. La piste qui menait à William Saliba ne semble plus réellement d'actualité, sauf coup de théâtre.