ASSE : Diony répond à ceux qui l'ont dézingué

Dans : ASSE, Ligue 1.

Auréolé lors du mercato 2017 du titre de recrue la plus chère de l'histoire de l'AS Saint-Etienne, Loïs Diony a payé cette étiquette dès le marché hivernal des transferts, l'ASSE le prêtant à Bristol City après un bilan de 0 but en six mois lors des matches officiels. Mais l'attaquant de 25 ans n'a pas baissé les bras et c'est motivé comme jamais qu'il s'est préparé avec l'AS Saint-Etienne. Et cela a porté ces fruits, au moins lors des matches amicaux, puisque Loïs Diony a marqué cinq buts.

Alors, quand un journaliste du Progrès lui demande si tout cela est finalement une seconde chance qui lui est accordée à l'ASSE, l'attaquant des Verts s'offusque presque. « Non, je ne raisonne pas ainsi. La saison dernière, je n’ai pas marqué mais il n’y a pas beaucoup d’attaquants qui l’ont fait à part, peut-être Jo Bamba. À mes yeux, toute l’équipe était dans la difficulté lors des six premiers mois. Après, c’est sûr qu’avec mon transfert et tout (sic), on ne voyait que Loïs car je ne marquais pas. J’ai mouillé le maillot à tous les matches, je n’ai jamais triché, je me suis toujours donné à fond. Malheureusement, cela n’a pas tourné en ma faveur. Je veux montrer ma vraie valeur. Pour l’instant, je pense que je fais cela bien », a confié Loïs Diony, qui va désormais devoir confirmer lors des matches officiels que tout cela n'était pas qu'un feu de paille.