ASSE : Deux nouveaux candidats pour racheter l'ASSE !

Dans : ASSE, Ligue 1.

Ces derniers jours, les dirigeants de l’AS Saint-Etienne ont connu un échec cuisant dans la quête de moyens supplémentaires en vue de la saison prochaine. Effectivement, la vente du club à Peak 6 est tombée à l’eau et tout est à refaire pour Bernard Caïazzo et Roland Romeyer. Dans les colonnes du Progrès, on apprend néanmoins que d’autres repreneurs potentiels se sont manifestés auprès de la Banque Lazard, ce qui pourrait rapidement redonner de l’espoir aux supporters de l’ASSE, qui rêvaient d’un mercato ambitieux il y a encore quelques jours…

Néanmoins, il paraît désormais impossible que les Verts aient de gros moyens supplémentaires à exploiter pour le mercato estival, même si l'ASSE envisage un emprunt pour réussir à investir un peu. Effectivement, les nouveaux projets doivent être étudiés par la Banque Lazard avant d’être transmis aux dirigeants de l’AS Saint-Etienne. Ainsi, le quotidien régional affirme qu’il ne faut plus espérer une vente avant l'automne et même de la saison prochaine. Ce qui va pousser Frédéric Paquet à prendre les choses en main cet été avec un mercato qui s’annonce délicat, plusieurs joueurs étant en fin de prêt ou sur le départ (Cabella, Debuchy, M’Vila).