ASSE : Des pépites à St-Etienne ? Cette légende dégoupille

Légende de l'ASSE, avec qui il a été quatre fois champion de France et deux fois lauréat de la Coupe de France, Bernard Bosquier se lâche concernant l'équipe actuelle.

Il a contribué à écrire quelques-unes des plus belles pages de l’histoire de l’AS Saint-Etienne, même si son départ des Verts pour l’OM avait fait des vagues, mais Bernard Bosquier est un joueur qui compte dans la légende stéphanoise. Ce mercredi, l’ancien défenseur confirme que malgré ses 77 ans il est toujours aussi viril mais correct. Interrogé par Le Progrès sur les performances de l’équipe actuelle de Claude Puel, et sur le travail plus général de l’ASSE, Bernard Bosquier n’est pas tendre, notamment en ce qui concerne les jeunes issus du centre de formation des Verts. Pour lui, le problème majeur est clair et net.

Et Bernard Bosquier de balancer son analyse. « D’où vient le mal ? Des centres de formation. Tant que l’on continuera à privilégier la taille et le gabarit physique aux dépens des manieurs de ballons, nous irons droit dans le mur. Je suis sidéré de constater le déchet technique de ces néo-pros. À vingt ans, ils devraient savoir tout faire. Cela me fait rire, quand les clubs font signer un jeune joueur professionnel. Ils parlent d’emblée de la dernière pépite. Pépite de quoi ? La technique on l’acquiert en étant jeune. Le physique, tu as le temps de l’améliorer, explique l’ancien défenseur stéphanois qui se régale toutefois du niveau d’un jeune joueur de l’ASSE. Pour moi, la référence ce devrait être William Saliba. Lui, c’est un joueur de football. Il est vif, technique et sait ressortir proprement le ballon, même dans les situations chaudes. »