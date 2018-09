ASSE : Cristiano Ronaldo, Neymar, Messi… Un défenseur les départage

Dans : ASSE, PSG, Ligue 1.

Opposée au Paris Saint-Germain ce vendredi (20h45), l’AS Saint-Etienne pourra compter sur un défenseur habitué à défier les tout meilleurs.

On parle de la recrue Timothée Kolodziejczak qui, en tant qu’ancien joueur du FC Séville, a croisé la route de Neymar, Lionel Messi ou encore Cristiano Ronaldo sur les terrains de Liga. Le renfort prêté par les Tigres de Monterrey est donc bien placé pour comparer ces trois phénomènes et élire l’attaquant le plus difficile à marquer.

« Neymar. En Espagne, il m'impressionnait balle au pied, a confié le Stéphanois à L’Equipe. C'était le plus rapide au Barça, tandis que Messi décidait du sort du match, sur une attaque rapide ou sur un coup franc. Cristiano Ronaldo, lui, c'est le joueur complet. Il a un tel charisme qu'il prend beaucoup de place sur le terrain. Avec Bale et Benzema, c'était du lourd au Real. »

L’ex-pépite de Santos a tout de même ses faveurs, et ce malgré sa réputation. « Neymar, c'est vrai qu'il en rajoutait un peu. Mais il prenait tellement de taquets, le mec, que je peux le comprendre. Des fois, il a peur, a commenté "Kolo". À lui de trouver un juste milieu pour ne pas en rajouter. Il faut protéger ce genre de joueurs. »

« Pas le même métier que nous »

« Ils sont différents. Mentalement, Cristiano Ronaldo est un tueur. Dix ans à ce niveau, avec la même envie, personne n'avait jamais vu ça, a-t-il ajouté. Les gens hors football ne peuvent pas comprendre. Pour nous, joueurs, ça inspire le respect. Messi, c'est un don de Dieu. Pareil pour Neymar, plus jeune mais tout aussi bosseur. Sinon, tu ne peux pas être à ce niveau. En fait, ils ne font pas le même métier que nous. » Coup de chance pour les Verts et Kolodziejczak, la star parisienne est laissée au repos pour cette 5e journée de Ligue 1.