ASSE : Coup de théâtre pour ce joueur en fin de contrat

Dans : ASSE, Mercato.

En fin de saison avec l’AS Saint-Etienne, Kevin Monnet-Paquet se dirigeait doucement vers la sortie.

Les dirigeants stéphanois ne se bougeaient pas spécialement et l’ailier de 29 ans discutait avec quelques formations de Ligue 1, et notamment le promu rémois. Mais RTL dévoile une information assez surprenante ce lundi puisqu’un accord serait proche pour une prolongation de contrat pour le joueur arrivé dans le Forez en 2014. Utilisé régulièrement par Jean-Louis Gasset, « KMP » pourrait donc continuer l’aventure à Saint-Etienne, où il a forcément ses marques, et pourrait servir de joueur d’expérience capable de débuter ou de sortir du banc, ce qu’il a fait avec en alternance la saison passée.