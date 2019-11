ASSE : Claude Puel l’avoue, il ne voulait pas de Saint-Etienne

Dans : ASSE.

Nouvel entraineur de l’AS Saint-Etienne, Claude Puel a d’ores et déjà réussi ses débuts avec la victoire dans le derby face à l’Olympique Lyonnais (1-0). Il va toutefois devoir confirmer sur le long terme.

En effet, le technicien a vu ses fonctions être élargies, et il a même désormais son mot à dire au plus haut niveau du club. Une preuve que l’ASSE, qui se cherche toujours un modèle de fonctionnement capable de faire l’unanimité, compte beaucoup sur lui. L’ancien coach de Lille, Lyon ou Leicester en est bien conscient, et aurait même pu y être confronté plus tôt. En effet, dans un long entretien à L’Equipe, Claude Puel a avoué avoir été en contacts avec les Verts l’été dernier, au moment où les dirigeants cherchaient un successeur à Jean-Louis Gasset. Mais Saint-Étienne sortait d’une trop belle saison au goût de Puel.



« Quand j'ai quitté Leicester (en février), dans ma tête, c'était pour repartir sur un projet à l'étranger. Je ciblais l'Angleterre ou l'Espagne. Ça a failli se faire en Espagne et j'ai refusé beaucoup de choses, en France et à l'étranger. Là, ça faisait des mois que j'étais tranquille, je m'étais ressourcé. J'étais prêt à accepter des projets comme celui de Saint-Étienne. Mais pas en juin. Parce que le club, l'équipe restaient sur une très bonne saison et, par rapport à ce que je ressentais de l'extérieur, les gens n'auraient pas été à l'écoute. Dans leur tête, après la quatrième place, il fallait terminer troisième. Je ne sentais pas la capacité de l'équipe à performer à ce point. Mon message n'aurait pas porté », a livré le nouvel entraîneur de l’ASSE, qui préférait donc arriver à un moment où son discours serait mieux passé.