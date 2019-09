ASSE : Claude Puel entraîneur des Verts, ça se confirme !

Dans : ASSE, Ligue 1.

Ce serait évidemment un formidable pied-de-nez, mais ce samedi il se confirme que Claude Puel est bien parti pour succéder à Ghislain Printant sur le banc de l'AS Saint-Étienne. Ces rumeurs dévoilées par RMC sont confirmées par Le Progrès. « Le club stéphanois entendrait choisir un nom ronflant, un technicien de haut niveau, rompu aux matches de coupe d’Europe et qui collerait également au projet sportif de l’ASSE, à savoir faire éclore des jeunes », précise le quotidien régional, qui fait de l'ancien coach de l'Olympique Lyonnais et de Nice, pour ne citer que ces deux clubs, le grand favori si Ghislain Printant est débarqué.

Même si une victoire de l'AS Saint-Étienne dimanche à Nîmes peut provisoirement sauver la tête du successeur de Jean-Louis Gasset, il semble toutefois acquis que Ghislain Printant ne passera pas la trêve internationale. Libre depuis qu'il a été limogé par Leicester, Claude Puel a récemment confié qu'il était en quête d'un nouveau projet. Et il serait très favorable à l'idée d'entraîner l'AS Saint-Étienne, cela alors que le derby contre l'Olympique Lyonnais se profile sérieusement. De quoi forcément ajouter encore du piment à une confrontation toujours succulente. Reste que Roland Romeyer et Bernard Caïazzo doivent désormais s'entendre pour boucler le départ de Ghislain Printant et la venue de Claude Puel. Bon courage à eux.