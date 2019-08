ASSE : Cette recrue va régaler les Verts, il le promet

Dans : ASSE, Ligue 1.

L’AS Saint-Etienne montre un visage inquiétant en ce début de saison. Le premier succès à Dijon l’a été en trompe-l’œil, et le nul face à Brest puis la lourde défaite à Lille ont confirmé les difficultés de l’équipe de Ghislain Printant. Au lancement d’une saison chargée, cela a de quoi inquiéter. Et pour certains observateurs, l’arrivée de Yohan Cabaye ne va pas régler les problèmes. Le milieu de terrain expérimenté est parfois annoncé comme cramé, ce que son ancien coach Claude Puel dément fermement sur le site de L’Equipe.

« C'est un joueur très intelligent, consciencieux et doté d'une super mentalité. Il optimise ses qualités. Sa dernière année à Crystal Palace avait été bonne. Je pense qu'il a encore le niveau de la Ligue 1. Il sait très bien orienter le jeu et faire le lien entre les défenseurs et les attaquants. Il a les caractéristiques pour jouer à tous les postes du milieu. À une exception : ce n'est pas un numéro 10. C'est trop haut pour lui. Il est adroit devant, a une grosse frappe et est capable de donner le dernier ballon avant un but. Sans oublier sa qualité sur les coups de pied arrêtés », a assuré l’ancien entraineur de l’OL ou de Leicester, persuadé que Yohan Cabaye va faire beaucoup de bien avec sa science du jeu, même si l’ASSE est plutôt bien pourvue en terme de milieu axial.