ASSE ‍: Cette grosse tuile se confirme

Le départ de Lucas Stassin ne fait plus aucun doute pour l’ASSE en cas de descente. Un coup dur quand on connait l’importance prise par le buteur belge dans le dispositif d’Eirik Horneland à Saint-Etienne.

Recruté pour 10 millions d’euros par l’AS Saint-Etienne l’été dernier, Lucas Stassin a mis du temps avant de se mettre au niveau de la Ligue 1. Le jeune international espoirs belge a même été moqué par les observateurs, avant de mettre tout le monde d’accord en explosant sous les ordres d’Eirik Horneland. Joueur le plus décisif des Verts avec 10 buts en Ligue 1, Lucas Stassin n’est pas le genre de joueur qui passera une saison en deuxième division, dans le cas où l’ASSE descendrait en Ligue 2. La tendance est confirmée par le journaliste Sacha Tavolieri, lequel a fait savoir qu’en cas de relégation, il est d’ores et déjà acté ou presque que Lucas Stassin quittera le Forez.

Lucas Stassin quittera l'ASSE en cas de relégation

D’abord car le joueur est ambitieux, et n’entend pas évoluer dans l’antichambre de la Ligue 1 mais surtout car Saint-Etienne n’aura pas les moyens de le conserver. D’autant qu’en parallèle, de nombreux clubs commencent à se positionner pour faire venir Lucas Stassin, anticipant une descente des Verts. Selon notre confrère, Brighton, Brentford et Stuttgart sont à ce jour les équipes les plus chaudes pour accueillir dans leurs rangs l’international espoirs belge de 21 ans. L’AS Saint-Etienne, 17e du championnat à cinq journées de la fin, sait donc ce qu’il lui reste à faire pour conserver son attaquant star une saison de plus au minimum. Car en cas de descente, le projet de Kilmer Sport calerait brutalement et le probable départ de Lucas Stassin en serait la meilleure illustration.