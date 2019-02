ASSE : Cette arnaque légale rapporte gros aux Verts

Dans : ASSE, Ligue 1.

Les clubs chinois ont beau avoir des moyens financiers hors normes pour attirer les joueurs européens, ils n’hésitent pas non plus à jouer avec les règlements pour s’y retrouver.

Ainsi, depuis les transferts faramineux des clubs de l'Empire du Milieu ces dernières années, le gouvernement a décidé de taxer de manière très importante tous les transferts supérieurs à 6 ME. Embêtant pour Shenzhen et Saint-Etienne, qui discutaient d’un transfert d’Ole Selnaes à hauteur de 10 ME. Mais les deux clubs ont réussi à trouver une astuce pour contourner le règlement afin que tout le monde s’y retrouve. Et tant pis pour la discrétion...

« Au-dessus de 6 ME de transfert, désormais il y a une taxe très importante pour les clubs chinois. Et donc il fallait trouver une solution pour que le transfert de Selnaes ne dépasse pas cette somme. Les deux clubs ont donc décidé d’ajouter un joueur pour réaliser deux transferts, lesquels représentent à eux deux 10 ME. Et c’est donc Mbengué qui file avec Selnaes à Shenzhen. Mbengué s’y retrouve car il va doubler son salaire, et Selnaes multiplie son salaire par cinq. Tout cela fait partie des magouilles du monde du football même si officiellement, tout est légal », a livré le journaliste de L’Equipe Sébastien Tarrago. Un arrangement officiellement inattaquable, même si la vente de Mbengué pour 4 ME et celle de Selnaes finalement fixée à 6 ME va forcément faire beaucoup sourire chez les supporters stéphanois, pas forcément dupes.