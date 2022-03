ASSE : Ce joker brille, bravo les Verts !

Dans : ASSE.

Par Corentin Facy

Cet hiver, Saint-Etienne s’est montré très actif au mercato hivernal en recrutant Mangala, Sako ou encore Bernardoni.

A la surprise générale, l’ASSE a également misé sur Sada Thioub, en manque de temps de jeu à Angers. Dans un premier temps, les observateurs ainsi que les supporters de Saint-Etienne se sont demandé l’intérêt du recrutement de cet ailier en manque de confiance alors que les Verts disposent dans le secteur offensif de Bouanga, Khazri ou encore Boudebouz et Nordin. Mais l’entraîneur Pascal Dupraz avait une idée derrière la tête puisqu’en réalité, il utilise Sada Thioub à un poste de piston droit dans une défense à cinq. Interrogé par Le Progrès, son ancien entraîneur à Nîmes, Bernard Blaquart, n’a pas caché sa stupéfaction devant cette reconversion de Sada Thioub. Mais l’ex-entraîneur nîmois félicite un joueur qui s’est remis en question et qui a travaillé pour se refaire une place de titulaire dans un club de Ligue 1.

Thioub surprend tout le monde à l'ASSE

« Je suis très agréablement surpris. Il y a quelques années, cela n’aurait pas été possible car il n’aimait pas trop défendre et rechignait à se replacer. Il a beaucoup travaillé sur ce plan. Cela lui donne l’avantage d’être plus souvent face au jeu et de partir de plus loin. En reculant, on lui demandera d’être aussi moins décisif. Il peine à avoir de bonnes stats. On en parlait souvent ensemble. Il avait du mal dans la finition de ses actions, que ce soit pour marquer ou centrer, alors que peu de joueurs sont capables de faire des différences comme lui. Je suis curieux de le revoir comme piston sur la durée pour me rendre compte s’il va franchir un nouveau cap » a lancé Bernard Blanquart, agréablement surpris par les performances et le repositionnement de Sada Thioub à Saint-Etienne. Ce n’est certainement pas le seul.