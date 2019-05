ASSE : Caïazzo confirme le départ de Jean-Louis Gasset !

Dans : ASSE, Ligue 1.

Présent ce lundi aux Etats-Unis, et plus précisément à Washington, où il participe avec la LFP à la présentation de l'EA Ligue 1 Games, une compétition amicale qui réunira des clubs français et étrangers cet été aux Etats-Unis, Bernard Caïazzo a été interrogé sur les rumeurs qui annoncent le départ de Jean-Louis Gasset de son poste d'entraîneur de l'AS Saint-Etienne.

Et le co-président des Verts a confirmé qu'effectivement l'actuel coach des Verts avait informé, il y a quelques heures, ses dirigeants qu'il ne prolongeait pas son aventure sur le banc de l'ASSE la saison prochaine. L'AS Saint-Etienne va désormais devoir s'activer afin de trouver un nouvel entraîneur, lequel va récupérer une formation qualifiée pour l'Europa League, mais qui était à « 99% » derrière Jean-Louis Gasset comme l'avait expliqué ce week-end Loïc Perrin.