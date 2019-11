ASSE : Bouanga en nouveau patron, et les Verts sont là

Dans : ASSE.

C’était la journée du revival ce dimanche pour quelques grands noms du championnat de France.

Outre l’OM qui s’est installé sur le podium à la faveur de sa victoire face à l’OL, l’ASSE a sorti un match de gala pour aller chercher la victoire sur le terrain de Nantes (2-3). Auteur d’un doublé, Denis Bouanga a marqué les esprits, et se fait sa place dans le Top10 des buteurs de Ligue 1 avec 5 réalisations. Une forme épatante pour l’ancien de Lorient, qui porte son équipe après avoir aussi trouvé le chemin des filets en Europa League. Résultat, Saint-Etienne est au pied du podium, et pour le Franco-Gabonais, ça donne bien évidemment de grosses envies pour la suite, personnellement comme collectivement.

« Franchement, j'espère ne pas m'arrêter là. Tout ça, je le dois au collectif et au staff qui me fait confiance. J'essaye de me donner au maximum. On a un bon état d'esprit. On était capables de renverser ce match. Le premier but, de la tête... Ce n'est pas du tout mon point fort mais ça fait deux ans que je le bosse. Et puis le deuxième, c'est un appel dans le dos, un peu plus ce que je sais faire. On sait rebondir. Ça nous fait du bien. C'est tout ce qu'on souhaitait avant cette trêve internationale. Le caractère de l'équipe, c'est de ne jamais abandonner. C'est ce qu'on a vu », a prévenu le numéro 20 des Verts, qui se dit que cela peut-être sa saison, lui qui n’a encore jamais passé le cap des 10 buts en Ligue 1 dans sa carrière.