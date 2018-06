ASSE : Baup et beIN, Santini se venge grâce à l'ASSE

Dans : ASSE, Ligue 1.

Sans club depuis la fin de son expérience à l’AJ Auxerre en 2006, Jacques Santini est revenu sur quelques épisodes de sa carrière d’entraîneur.

Le technicien a évidemment évoqué son passage en tant que sélectionneur de l’équipe de France, une aventure qui lui a valu pas mal de critiques. Mais l’ancien coach de l’AS Saint-Etienne avait surtout des choses à dire sur ses années passées dans le Forez, lorsqu’il avait collaboré avec Elie Baup en 1992. Un très mauvais souvenir pour Santini qui s’était senti trahi.

« Elie Baup m’a fait un enfant dans le dos comme on dit, a-t-il dénoncé dans So Foot. Il a voulu jouer sa carte personnelle en me sacrifiant aux yeux des dirigeants et futurs dirigeants de l’époque. Quand j’ai fait des fautes par le passé, c’était moi qui faisais le premier pas. Il ne l’a jamais fait et pense qu’il a eu raison de me faire ça, mais c’est sa vie. D’ailleurs, il a de la chance, il est à beIN. Je me demande ce qu’il faut faire pour être à l’antenne comme le font certains. » De son côté, Santini envisage de se relancer sur un banc de Ligue 1 ou de Ligue 2.