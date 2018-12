ASSE : Balbir est le premier, il parle d'Europe pour les Verts

Dans : ASSE, Ligue 1.

Vainqueur de Nantes ce week-end (3-0), Saint-Etienne est plutôt sur une bonne dynamique, si l’on met de côté le revers contre Lyon au Groupama Stadium. Sixièmes de Ligue 1 à égalité avec Marseille et à un point seulement de Lille, les Verts visent clairement une qualification pour l'Europe à la fin de la saison. Un objectif atteignable selon Denis Balbir, très attentif à l’actualité de l’ASSE, et qui commence doucement à s’enflammer pour l’équipe de Jean-Louis Gasset.

« A la maison, Sainté est vraiment intraitable »

« L’AS Saint-Etienne a réalisé une belle performance face au FC Nantes (3-0), un adversaire qui restait pourtant sur une belle série. Il ne faut pas minimiser cette prestation. Il y a beaucoup de choses positives et encourageantes à tirer de ce match. Les Verts ont marqué trois buts sur la fin, ils n’ont jamais lâché. Le coaching de Jean-Louis Gasset a été déterminant pour débloquer la situation. Les entrants ont été décisifs. Timothée Kolodziejczak a également réalisé un très bon match. Et que dire encore de Wahbi Khazri, qui marque encore une fois dans son jardin un but admirable sur coup-franc… Ce qui ressort de ce match, c’est également que les Verts commencent à prendre un rythme de croisière intéressant et ne laissent pas beaucoup de points s’échapper à Geoffroy-Guichard. On était un peu inquiet – moi le premier – car les résultats ne suivaient pas forcément face aux grosses équipes à l’extérieur (PSG, LOSC, OL) mais à la maison, cette équipe stéphanoise est vraiment intraitable. C’est un bon signal à envoyer aux concurrents pour l’Europe » a expliqué le journaliste sur But Football Club. Désormais, la confirmation est attendue pour les partenaires de Wahbi Khazri. Mais ce ne sera pas simple, puisqu’il faudra aller battre Bordeaux, qui vient de tenir le PSG en échec.