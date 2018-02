ASSE : Avec ce mercato, le maintien est dans la poche annonce Balbir

Dans : ASSE, Mercato.

En grande difficulté depuis le début de la saison, l’AS Saint-Etienne a frappé fort sur le marché des transferts.

Le club stéphanois a effectivement amené du talent et de l’expérience avec Yann M’Vila, Paul-Georges Ntep, Neven Subotic et Mathieu Debuchy. Autant dire que les Verts sont armés pour réaliser une bonne deuxième partie d’exercice. D’ailleurs, la victoire à domicile contre Caen (2-1) samedi dernier représente un signe encourageant. A tel point que Denis Balbir n’a plus aucune crainte concernant le maintien.

« Quand on a des joueurs moyens, on peut parvenir à survivre avec ce qu’on a vu en début de saison sous Oscar Garcia mais c’est quand même plus facile avec du talent dans toutes les lignes. Avec son trio Subotic – M’Vila – Ntep, l’ASSE a réussi l’un de ses plus beaux coups depuis longtemps, s’est réjoui le chroniqueur de But. Ce sont des joueurs d’expérience, bien ciblés à des postes clés. Ils apportent beaucoup de sérénité, de sang-froid et de talent. Pour les jeunes, c’est plus facile de graviter autour de ce genre de joueurs. »

Balbir s’emballe

« A Caen, c’est ce qu’on a vu : des Stéphanois dans l’action et la réaction, a commenté le journaliste. On a vu une belle frappe marquée de loin, une jolie action pour le premier but de Ntep devant le Kop Nord, une équipe qui s’est retrouvée provisoirement barragiste après le but normand mais qui a su se relever… Il y a beaucoup de signaux favorables qui me font dire que Saint-Etienne va sûrement s’en sortir par le jeu. » En tout cas, personne ne pourra se plaindre de l’effectif, l’ASSE ayant même réussi à se débarrasser de plusieurs indésirables comme Florentin Pogba, Léo Lacroix ou encore Alexander Söderlund.