ASSE : Au boulot les Stéphanois, Puel l'exige

Dans : ASSE, Ligue 1.

L'AS Saint-Etienne a besoin de bosser dur physiquement, Claude Puel ayant récupéré une équipe pas équilibrée.

Si l’ère Claude Puel a très bien débuté à l’AS Saint-Etienne avec deux victoires en Ligue 1 contre l’Olympique Lyonnais et les Girondins de Bordeaux, le nul en Europa League a marqué un vrai coup d’arrêt. Cependant, pour Patrick Guillou, ancien joueur de l’ASSE et désormais consultant de BeInSports, il est évident que les footballeurs stéphanois doivent se remettre tous au même niveau sur le plan physique avant de pouvoir prétendre à autre chose que des matchs disparates et à l’arrache. Et pour cela il faudra un peu de temps.

« Claude Puel donne du temps de jeu à beaucoup de joueurs pour que les états de forme soient moins disparates. À la décharge du nouveau staff, il n’a pas de semaine complète pour travailler tactiquement et collectivement. Tout le monde ou presque a eu sa chance. C’est maintenant aux joueurs d’accrocher le bon wagon. Ils doivent s’impliquer à 100 % sur le peu de séances d’entraînement et se mettre au diapason de l’exigence du coach. Il faut néanmoins que le grand public comprenne que c’est très dur d’enchaîner tous les trois jours. Ça nécessite de grosses qualités mentales et psychologiques, d’être hyper-attentif à la récupération entre les matches », explique, dans le Progrès, Patrick Guillou, qui n’est pas très inquiet pour l’AS Saint-Etienne, mais confirme implicitement que du côté des Verts il y avait clairement eu des dysfonctionnements ces derniers mois au niveau du travail physique.