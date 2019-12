ASSE : Alerte rouge au mercato des Verts !

Dans : ASSE.

Ce sont les montagnes russes à l’AS Saint-Etienne, qui avait connu un beau réveil lors de la prise de fonctions de Claude Puel, et craque à nouveau.

Privé de leur atout offensif numéro 1 avec la blessure de Denis Bouanga, les Verts peuvent compter sur un beau réservoir chez les jeunes, mais cela ne suffit pas toujours en Ligue 1. Surtout que l’un des fleurons de la formation, William Saliba, est encore blessé et ne peut pas sauver la mise. Cela permet toutefois à Wesley Fofana de se distinguer et d’engranger les minutes en défense centrale aux côtés de Loïc Perrin. Des apparitions qui marquent les esprits pour l’ancien vainqueur de la Gambardella, au point de séduire un ténor italien. Il s’agit du Milan AC, club prestigieux dont les résultats ne sont plus au rendez-vous depuis quelques années désormais, mais qui a flashé sur Wesley Fofana selon Sky Italia, dans une information relayée par milanenws.it.

A la recherche d’un arrière central cet hiver en raison de la blessure sérieuse de Leo Duarte, le Milan AC serait prêt à miser gros sur Fofana, maintenant que Jean-Clair Todibo, la première cible, n’est plus vraiment en approche. Comme le précisé les médias italiens, cela se heurte toutefois à un problème de taille, puisque l’ASSE n’est pas tout du vendeur pour Fofana, et ce quel que soit le prix annoncé. A confirmer toutefois si jamais le Milan AC mettait le paquet pour ce défenseur central particulièrement prometteur.