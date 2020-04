ASSE : 88.058 euros, les supporters stéphanois sont formidables !

Dans : ASSE.

L'AS Saint-Etienne a vendu plus que les 80.000 tickets virtuels du Stade de France, et le chèque remis au CHU local vaut bien une Coupe de France.

Il y a deux semaines, l’AS Saint-Etienne avait décidé de recueillir des fonds pour apporter son soutien à la recherche contre le coronavirus. Plutôt qu’un banal appel aux dons, les Verts avaient décidé de mettre en vente des tickets virtuels à 1 euros pour la finale de la Coupe de France qui devait se jouer le 25 avril au Stade de France contre le PSG. Et il y avait donc 80.000 billets disponibles, afin de coller à la jauge du stade dionysien. Et ce mercredi, l’ASSE a annoncé que son opération était terminée, le Stade de France étant virtuellement complet, et même plus puisque les dons dépassent les 80.000 euros.

« Les milliers de donateurs, qui se sont mobilisés pour soutenir l'action de l'association ASSE Cœur-Vert au profit de la communauté de chercheurs du CHU de Saint-Étienne engagés dans la lutte contre le COVID-19, ont dépassé l'objectif de remplir le Stade de France. 80 000 places, à un euro chacune, avaient été mises en vente sur une plateforme en ligne spécialement conçue pour le recueil des dons. L'opération, lancée le 3 avril dernier, s'est achevée ce mardi 14 avril. Au total, ASSE Cœur-Vert a réuni 88 058 euros. Aésio, partenaire principal de l'AS Saint-Étienne déjà impliqué dans de nombreux projets citoyens portés par ASSE Cœur-Vert, et le Consortium Stade de France ont acheté 10 000 places chacun. ASSE Coeur-Vert a également contribué au remplissage virtuel du Stade de France en effectuant un don de 20 000 euros. Les dons seront entièrement reversés au CHU de Saint-Étienne, lequel participe au programme de recherche européen Discovery dédié à la lutte contre le COVID-19 », précise l’AS Saint-Etienne dans un communiqué. Bravo au Peuple Vert.