ASSE : 5 ME et des bonus, Honorat fonce vers Brest

Dans : ASSE.

Le premier départ de la saison se dessine à l’AS Saint-Etienne. C’est celui de Franck Honorat, qui ne sera pas retenu par ses dirigeants après une saison timorée. L’homme de couloir capable aussi de jouer dans le secteur offensif, va rejoindre Brest. Le club breton a légèrement amélioré sa première offre, et a selon plusieurs sources raflé la mise avec une proposition à hauteur de 5 ME et des bonus. Suffisant pour que l’ASSE accepte cette vente qui devrait prendre forme dans les prochains jours.