ASSE : 10 points grâce à ce renfort, Dupraz s'emballe

Dans : ASSE.

Par Claude Dautel

Éliminée piteusement en Coupe de France, l'AS Saint-Etienne va tenter d'enchaîner ce samedi une deuxième victoire de rang en Ligue 1 contre Montpellier. Pascal Dupraz voit une raison d'y croire.

Les Verts ont été sortis par des amateurs en Coupe, mais pour les supporters stéphanois, l’essentiel est dans le maintien en Ligue 1 et la victoire décrochée la semaine passée en match en retard à Angers avait plus d’importance que tout. Pointant à la dernière place du classement, et après un mercato très actif, l’AS Saint-Etienne n’a plus d’autre choix que de gagner encore et toujours, sans même regarder les résultats de ses concurrents dans la lutte pour garder sa place dans l’élite du football français. Et ce samedi, l’ASSE doit donc viser la victoire face à une solide formation de Montpellier qui ne viendra pas à Geoffroy-Guichard pour faire du tourisme. Pour ce match, le Chaudron va enfin retrouver des couleurs et du bruit, les jauges et les sanctions étant désormais à oublier. Et Pascal Dupraz ne le masque pas, il est persuadé qu’avec son public, son équipe peut prendre plus facilement des points d’ici la fin de la saison.

Geoffroy-Guichard peut rapporter 10 points à l'AS Saint-Etienne

N'ayant pas encore eu droit à un Geoffroy-Guichard comble et bouillant, le successeur de Claude Puel sait que cela est en mesure de tout changer pour l’avenir des Verts. « Je confirme que les supporters apporteront dix points. C’est grâce aux joueurs sur le terrain et au coach dans ces choix que cela pourra se faire. On a besoin de nos supporters, c’est mieux quand ils nous encouragent que lorsqu’ils nous sifflent. Contre Nantes, on ne peut rien reprocher à nos supporters, ils ont chanté de la première à la dernière minute alors que la première mi-temps était indigeste. En d’autres lieux, on vous siffle avant. Leur bonheur est aussi le nôtre. Je suis allé une fois en ville à Saint-Étienne, c’est un club à la ferveur populaire avérée. Ce n’est pas une légende. Cela donne encore plus envie de se défoncer pour sortir le club de l’ornière. Si les joueurs se rendent compte de cela, c’est encore mieux », a confié celui qui a eu pour mission de sauver la place de l’ASSE en Ligue 1 et qui a eu des moyens pour le faire lors du récent mercato.