Accord trouvé, l'ASSE perd gros

Par Corentin Facy

Le départ de Benjamin Bouchouari se précise pour l’ASSE, qui s’apprête à voir son milieu de terrain marocain filer en Turquie.

Le mercato estival avait plutôt bien commencé à l’AS Saint-Etienne avec les arrivées de Chico Lomba, Irvin Cardona, Mahmoud Jaber ou encore Maxime Bernauer et Lassana Traoré. De quoi entamer la saison 2025-2026 en Ligue 2 avec optimisme et ambition d’autant que pour l’instant, les deux joueurs majeurs Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili n'ont pas encore fait leurs valises. Le départ programmé de Pierre Ekwah a tout de même refroidi les supporters de l’ASSE, d’autant que le milieu de terrain français de 23 ans va être imité par Benjamin Bouchouari. Ces derniers jours, un départ du milieu marocain vers Trabzonspor est évoqué avec insistance et la tendance se confirme ce mercredi.

ASSE : Cette vente à 4 ME fait hurler les Verts https://t.co/1UZFZhnrWg — Foot01.com (@Foot01_com) July 22, 2025

A en croire le compte turc spécialisé @alper_tosun61, un accord a été trouvé entre l’ASSE et Trabzonspor pour le transfert définitif de Benjamin Bouchouari. Ces dernières heures, un deal compris entre 3 et 4 millions d’euros était évoqué et si pour l’heure, les détails financiers de cet accord n’ont pas filtré, on peut penser que le club turc a accepté de s’aligner sur les exigences stéphanoises pour finaliser rapidement la signature du milieu de terrain marocain. Un départ qui sonne comme un vrai coup dur pour les dirigeants et les supporters de l’ASSE, lesquels comptaient sur Benjamin Bouchouari pour être l’un des tauliers des Verts en Ligue 2. Avec ce départ, qui va s’ajouter à celui de Pierre Ekwah, la priorité du recrutement sera sans conteste de se renforcer dans l’entrejeu pour Saint-Etienne dans les jours à venir.