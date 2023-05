20 millions d'euros, la vente de l'ASSE bloquée !

Dans : ASSE.

Par Mehdi Lunay

L'ASSE est en vente depuis plus d'un an et demi, mais pour le moment rien de neuf. Le duo de présidents n'a accepté aucune offre, restant exigeant même en Ligue 2. Leur nouvel objectif financier est désormais connu. Avis aux amateurs, riches de préférence.

Quand ils ont annoncé la mise en vente de l'ASSE en octobre 2021, Roland Romeyer et Bernard Caiazzo ne pensaient sans doute pas être dans la même situation en mai 2023. En effet, la situation du club stéphanois n'a guère évolué sur le plan financier. Toujours sur le marché, l'AS Saint-Etienne attire pourtant des actionnaires plus ou moins sérieux : le prince thaïlandais Norodom Ravichak, l'homme d'affaires américain David Blitzer ou encore le Français Olivier Markarian. Mais, aucun d'entre eux n'a su convaincre le duo présidentiel stéphanois. On aurait pu penser que la descente du club en Ligue 2 et la menace potentielle du National cette saison faciliteraient les choses mais il n'en est presque rien.

Romeyer et Caiazzo veulent 10 millions chacun

Très exigeant sur le plan financier quand le club était dans l'élite, les deux co-présidents le sont restés à l'étage inférieur. But football club révèle leurs souhaits financiers. Selon le média, il y a un an, les deux hommes voulaient 20 millions d'euros chacun pour vendre leurs parts. Or, dans les offres, Olivier Markarian leur proposait au mieux la moitié de cette somme. Désormais, avec les Verts en L2, ils réclament entre 10 et 15 millions d'euros chacun pour céder le club. Roland Romeyer veut profiter de sa retraite à 78 ans alors que Bernard Caiazzo vit quasi exclusivement à Dubaï et n'est plus trop concerné par l'ASSE.

Une somme très importante qui risque de dissuader les potentiels investisseurs. On parle quand même d'un club en reconstruction, 11e de Ligue 2 et amené à rester dans l'antichambre de la Ligue 1 une saison de plus. L'ASSE a en plus des dettes, leur co-actionnaire Adao Carvalho a de gros ennuis judiciaires et ses parts sont gelées. Romeyer et Caiazzo sont aussi liés par un pacte d'associés qui rend impossible la vente des parts de l'un sans l'accord de l'autre. Autant dire qu'à ce train, l'ASSE n'est pas prête de trouver preneur et de redémarrer sur un nouveau projet au grand dam d'un public de moins en moins patient.