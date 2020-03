SRFC : Rennes tient son président, il arrive de Monaco

Dans : Rennes.

Le Stade Rennais devrait annoncer dans les prochains jours la nomination de Nicolas Holveck au poste de président, quelques semaines après le limogeage d'Olivier Létang.

Le 7 février dernier, à la surprise générale, l’actionnaire principal du Stade Rennais avait annoncé le départ immédiat d’Olivier Létang, alors président du club breton. Viré d’un seul coup, celui qui avait permis à Rennes d’écrire quelques-unes des plus belles pages de son histoire avait reconnu ne pas avoir vu le coup venir. Mais la nature à horreur du vide, et si Jacques Delanoë, un proche des Pinault, a occupé provisoirement la fonction de président, le Stade Rennais était en quête d’un nouveau président. Après avoir tenté, en vain, de convaincre Arsène Wenger, l’actuel troisième de Ligue 1 a pensé à Gauthier Ganaye, libre depuis qu’Ineos a repris Nice, à Olivier Pickeu, qui n’était pas encore mis à l’écart par le SCO Angers et enfin à Nicolas Holveck, directeur adjoint de l’AS Monaco jusqu’au 6 mars dernier.

Et c’est finalement ce dernier qui va donc devenir président de Rennes annonce ce samedi soir France-Football. Nicolas Holveck sera nommé dans la semaine qui vient, et un de ses premiers objectifs sera de trouver un directeur sportif capable de bien fonctionner avec Julien Stéphan. C’est cette relation avec l’entraîneur de la formation bretonne qui avait coincé pour Olivier Létang et son successeur veut rapidement tout faire pour que cela ne soit pas le cas le concernant. Reste à trouver la perle rare, et à priori ce n’est pas chose aisée.