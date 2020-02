SRFC : Rennes passe une annonce et cherche son boss

Dans : Rennes.

La semaine dernière, le Stade Rennais annonçait à la surprise générale l’éviction d’Olivier Létang, dont le travail était pourtant reconnu de tous en Bretagne.

L’ancien dirigeant du Paris Saint-Germain a été remercié, laissant pour quelques semaines la place à Jacques Delanoë. Ancien président du conseil d’administration du Stade Rennais, le directeur général par intérim souhaite désormais trouver l’homme idoine pour remplacer de manière définitive Olivier Létang. Dans les colonnes du quotidien Ouest-France, il a passé sa petite annonce…

« Mon travail, c'est de poursuivre la ligne qui a été mise en place par Olivier avec les gens qu'il y a au club. [...] Olivier est parti, ça crée un vide, les gens qui sont là, on a plus que jamais besoin d'eux. Les salariés ne sont absolument pas en danger, bien au contraire et d'ailleurs. Je n'ai aucune velléité de conserver cette fonction. On cherche un directeur général délégué qui connaisse le football de très haut niveau. Sans directeur sportif ? On ne s'interdit aucun schéma. Pour être bien compris, quelqu'un qui soit capable de gérer parfaitement la globalité d'un club, qui connaisse la gestion, le management, le commerce, le marketing, mais qui, à la base, connaît surtout le football » a indiqué Jacques Delanoë. Reste à voir si le Stade Rennais trouvera rapidement son bonheur…