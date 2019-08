SRFC : Rennes abdique et lâche Bensebaini pour 10 ME

Dans : Rennes, Mercato, Ligue 1.

Vainqueur de la CAN en 2019 avec l’Algérie, Ramy Bensebaini s’apprête à quitter le Stade Rennais. Et pour cause, le club breton a accepté, selon les informations obtenues par Kicker, une offre d’environ 10 ME bonus compris du Borussia Mönchengladbach. Le transfert serait imminent puisque selon le magazine, très réputé Outre-Rhin, la visite médicale du latéral gauche rennais est prévue ce mardi. A moins d’un improbable retournement de situation, il deviendra donc le deuxième Breton à signer à Mönchengladbach cet été après Marcus Thuram, transféré en provenance de Guingamp pour 9 ME.