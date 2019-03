SRFC : Débarquement à Londres, les Rennais mettent le feu

Dans : Rennes, Coupe d'Europe, Europa League.

C’était impossible à prévoir au lancement de la saison européenne, mais Rennes est le dernier représentant français encore en course.

Après la victoire 3-1 du mach aller, le club breton a même encore ses chances face à Arsenal, même si le club londonien a des moyens d’un autre niveau. En tout cas, comme ce fut le cas pour les Lyonnais à Barcelone ou les Parisiens à Manchester, les fans français se font remarquer par un soutien infaillible à l’extérieur.

Ce jeudi, c’est tout Londres qui a été envahi par plus de 5000 supporters « Rouge et Noir », et ce malgré une grève sur la ligne Eurostar qui a retardé une partie du cortège. Pour ceux arrivés dès la veille, les endroits touristiques de Londres et les abords de Highbury, quartier de l’Emirates Stadium, ont permis aux supporters rennais de s’échauffer avant le rendez-vous de ce jeudi soir.

Mythique ! Quand deux cortèges de supporters rennais se retrouvent à Highbury Fields, “Aux armes” puis les retrouvailles pic.twitter.com/5uDmpFnoDW — Benjamin Idrac (@bidrac15) 14 mars 2019

🔴⚫️ Les voix des supporters rennais résonnent dans la gare londonienne ! #RoazhonOnTour #ArsenalSFRC pic.twitter.com/siGff9WicR — Anne-Charlotte (@AnneCharlotte35) 14 mars 2019