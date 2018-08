SRFC : Cet espoir du foot mondial fait rêver Rennes, mais...

Dans : Rennes, Mercato, Ligue 1.

Après s’être déjà offert Damien Da Silva, Romain Del Castillo ou encore Clément Grenier, les dirigeants du Stade Rennais veulent poursuivre leur mercato plutôt malin. Le club breton, qui disputera l’Europa League la saison prochaine, a la volonté de se renforcer en attaque. Et dans cette optique, un futur joueur de Manchester City est dans le viseur des recruteurs du récent 5e de Ligue 1, selon les informations de France Football. Il s’agit de Daniel Arzani.

L’international australien évolue actuellement à Melbourne City, mais il s’apprête à signer à Manchester City. Et du côté de Rennes, on aurait d’ores et déjà sondé le club anglais afin de savoir s’il était possible de récupérer l’ailier de 19 ans sous la forme d’un prêt. « Mais ce dernier devrait plutôt rester sur l'île britannique, au Celtic Glasgow, où évolue son compatriote Tom Rogic » explique le site de l’hebdomadaire. C’est sans doute un très gros coup que le Stade Rennais rate de peu, tant le joueur, qui a disputé la Coupe du monde 2018 avec l’Australie, semble prometteur.