Rennes sait comment désactiver la connexion Messi-Mbappé

Dans : Rennes.

Par Eric Bethsy

En déplacement au Parc des Princes dimanche, le Stade Rennais se méfie évidemment de l’association entre Lionel Messi et Kylian Mbappé. L’entraîneur Bruno Genesio a prévu un plan pour neutraliser les deux stars du Paris Saint-Germain.

La problématique est la même pour tous les adversaires du Paris Saint-Germain : comment empêcher Kylian Mbappé de faire des dégâts ? Cette saison, peu d’équipes ont trouvé la solution. Ce n’est pas un hasard si le Français partage la tête du classement des buteurs de Ligue 1 avec le Lillois Jonathan David (19 buts). De quoi inquiéter le Stade Rennais avant leur confrontation dimanche.

Le marquage individuel à éviter

Contrairement à son homologue de l’Olympique de Marseille Igor Tudor, l’entraîneur Bruno Genesio a prévu un plan et ne laissera pas Kylian Mbappé en marquage individuel. « C’est dur de mettre en place quelque chose contre Kylian, a reconnu le coach des Rouge et Noir en conférence de presse. Evidemment qu’il y a des choses à mettre en place car si on le laisse seul en un contre un, il y a de grandes chances pour qu’il arrive à faire la différence. »

« Evidemment qu’il y aura des choses mises en place pour tenter de modérer son influence », a annoncé Bruno Genesio, conscient qu’il sera difficile de totalement museler l’attaquant du Paris Saint-Germain. En revanche, l’ancien entraîneur de l’Olympique Lyonnais sait que Kylian Mbappé aura moins de bons ballons à négocier si Rennes parvient à couper la relation avec Lionel Messi.

[#ConfSRFC]



💬 𝗕𝗿𝘂𝗻𝗼 𝗚𝗲𝗻𝗲𝘀𝗶𝗼 : "À nous de rebondir et de réaliser une fin de saison comme on a su le faire par le passé." — Stade Rennais F.C. (@staderennais) March 17, 2023

« Une possibilité est d’avoir beaucoup de densité autour de ces joueurs (Messi et Mbappé, ndlr), pour réduire leur champ d’action, a proposé le technicien. Mais ils ont un tel talent que malgré ce que vous voulez mettre en place, parfois ça ne suffit pas. Pour faire un résultat au Parc, il faut être à 100% dans tous les domaines, avoir un peu de réussite et surtout jouer comme on a envie et l’habitude de jouer. » Accrochée à Auxerre (0-0) le week-end dernier, l’équipe bretonne ne traverse pas la meilleure période de sa saison.