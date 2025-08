Rennes ‍: Plus de peur que de mal pour Lilian Brassier

Dans : Rennes.

Par Claude Dautel

Victime d'un gros tacle samedi lors du match amical entre le Stade Rennais et la Real Sociedad, Lilian Brassier avait été contraint de quitter ses coéquipiers et Habib Beye craignait le pire. Mais les nouvelles sont rassurantes.

L'entraîneur du Stade Rennais n'avait pas caché sa crainte de devoir se passer de Lilian Brassier pour de longues semaines après le choc encaissé par la cheville de l'ancien joueur de l'OM lors d'un contact avec un joueur de la Real Sociedad. « Ça ne sent pas bon, car il y a eu un bruit », avait reconnu Habib Beye. Mais ce lundi soir, Le Parisien annonce que les examens pratiqués par le défenseur rennais ont révélé que ce dernier souffrait d’une entorse de grade 1.

Autrement dit, Lilian Brassier pourra retrouver rapidement les terrains d'entraînement et sa participation au premier match de la saison entre le Stade Rennais et l'Olympique de Marseille, son ancien club, n'est pas exclu. D'ici au 15 août, et ce rendez-vous au Roazhon Park, Brassier pourrait en effet avoir totalement récupéré de cette entoser.