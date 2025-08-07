Rennes officialise le départ d’Omari

Dans : Rennes.

Par Corentin Facy

Prêté à l’OL l'an passé, Warmed Omari ne disputera pas la saison 2025-2026 avec le Stade Rennais.

Sur son site officiel, le club breton a officialisé le départ du défenseur central de 25 ans à Hambourg, où il est prêté avec option d’achat. « Après avoir fait l’objet d’un prêt à l’Olympique Lyonnais la saison dernière, le défenseur de 25 ans formé à Rennes, s’est engagé ce jour avec le Hambourg SV, sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Deuxièmes de la 2.Bundesliga la saison passée, les Hambourgeois retrouvent l’élite allemande sept ans plus tard » écrit le Stade Rennais, sans préciser le montant de l'option d'achat.